Camilo Durán no para: fue elegido el mejor del mes en Celtic y sueña con Colombia

Durán llegó al fútbol escocés después de una gran presentación con el FK Qarabağ de Azerbaiyán, actuación que le permitió dar un importante salto en su carrera y aterrizar en uno de los clubes con mayor tradición e historia de Escocia.

El inicio de la nueva temporada europea está dejando buenas noticias para varios futbolistas colombianos y uno de los nombres que más está llamando la atención es el de Camilo Durán. El delantero de 24 años comenzó de gran manera su etapa en el Celtic de Escocia y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores destacados del equipo.

Aunque el Celtic no atraviesa el mismo protagonismo internacional de otros grandes clubes europeos, el cambio representa un crecimiento importante para el atacante colombiano. La Scottish Premiership tiene un nivel superior al de su anterior competencia y, además, defender la camiseta de un equipo con tanta historia implica una exigencia adicional.

Durán ya empieza a dejar huella en Celtic

El colombiano no necesitó demasiado tiempo para demostrar sus condiciones. Durante agosto, su primer mes como jugador del Celtic, disputó 212 minutos en la liga, repartidos en tres partidos.

En ese periodo, Durán consiguió marcar dos goles y aportar una asistencia, además de estrellar un remate en el palo. Sus números fueron suficientes para ser elegido como el mejor jugador del mes de agosto de su equipo.

El reconocimiento confirma el buen comienzo del delantero y representa un impulso importante en una etapa en la que busca consolidarse en el fútbol europeo.

“Feliz. Muy feliz de poder ganar jugador del mes en tan poco tiempo y feliz de poder ayudar a mis compañeros”, manifestó Durán durante su más reciente atención a los medios, después de recibir el reconocimiento.

El colombiano ha aprovechado sus primeras oportunidades para demostrar que está preparado para competir en un fútbol más exigente. Su rendimiento también empieza a generar expectativa en Colombia, especialmente teniendo en cuenta los próximos compromisos de la Selección.

El sueño de vestir la camiseta de Colombia

El buen momento de Durán llega justo cuando Néstor Lorenzo prepara los próximos amistosos de la Selección Colombia. El delantero sabe que todavía tiene camino por recorrer, pero no esconde su ilusión de recibir algún día el llamado del combinado nacional.

“Como todos saben, el sueño mío es ganar muchos títulos. También poder ir a la Selección Colombia, que es el sueño. Sé que si continúo trabajando de esa forma, pronto estaré ahí”, aseguró.

Las palabras reflejan la ambición del atacante, que pretende aprovechar su buen momento para seguir creciendo y acercarse a una convocatoria. Sus actuaciones en Escocia le permiten entrar en el radar, aunque deberá mantener la regularidad para convertir esa ilusión en una posibilidad concreta.