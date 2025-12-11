Finalizó la participación de Camilo Gómez en el Mundial de deportes electrónicos en Arabia Saudita

En pleno auge de los deportes electrónicos, Arabia Saudita se ha convertido en el epicentro del fútbol virtual, y Colombia dice presente en el Mundial de eFIFA Mobile 2025. Allí, entre las potencias mundiales tecnológicas, Camilo Gómez, un joven bogotano de 23 años, demostró que el país también se puede codear con los mejores del mundo. Colombia se preparó para una participación que, más que un desafío, representó una puerta abierta para el desarrollo de los deportes electrónicos en el país. Pese a que el colombiano no pudo avanzar a cuartos de final, su participación abre una puerta para los eSports. El certamen, organizado por la FIFA y Konami, celebra su segunda edición y reúne a doce asociaciones, entre ellas Colombia, en un formato que combina emoción, estrategia y una audiencia global que crece año tras año. Le contamos cómo le fue a Camilo al escenario Mundial y cómo fue su preparación.

¿Cómo inició Camilo en los eSports?

La historia de Camilo no comenzó con la ambición de convertirse en profesional. Hace unos seis o siete años, un amigo le insistió para que descargara un videojuego de fútbol en el celular. Él no estaba muy convencido, pero lo instaló. Ese gesto casi casual terminó transformándose en una disciplina diaria que, con el tiempo, lo llevó a competir, mejorar y pertenecer a comunidades que crecían a partir del juego.

De la curiosidad pasó al compromiso, y cada torneo, cada grupo, cada partida se convirtió en un paso más hacia un nivel que él mismo no imaginaba. Y cuando la Federación Colombiana de Fútbol anunció la eliminatoria nacional para escoger al representante del país, decidió participar sin saber que ese sería el inicio de algo mucho más grande.

¿Cómo fue el proceso de clasificación?

En la eliminatoria nacional había cerca de 150 aspirantes, y el formato era de eliminación directa. Camilo avanzó ronda tras ronda, sumando cerca de nueve partidos que exigieron concentración absoluta. Cuando finalmente ganó la final nacional, obtuvo el derecho a competir en la clasificatoria de las Américas, una fase que reunió a jugadores de todo el continente. Allí enfrentó el llamado “grupo de la muerte”, con selecciones de enorme tradición en eFootball. Perdió su primer partido en el último minuto, pero se mantuvo firme. Venció a Chile, México, Puerto Rico y empató con Perú. Terminó segundo y avanzó a la fase final, donde aseguró uno de los doce cupos al Mundial.

¿Cómo se preparó Colombia para el Mundial?

Ya con el tiquete en mano, Camilo comenzó una preparación cuidadosa. Creó rituales, trabajó con un psicólogo, organizó su espacio de juego y empezó a estudiar rivales como si fuera un analista profesional. Enfrentó a Juninho, tres veces campeón del mundo, y aunque no ganó, quedó con la convicción de que su nivel era competitivo a escala global. Ahora en el Mundial, su grupo no fue nada sencillo. Enfrentaba a Grecia, India, Japón, Marruecos y Turquía, todos con jugadores de experiencia y trayectoria en el circuito profesional.

¿Cómo le fue a Camilo Gómez en el debut mundialista?

En la apertura del Mundial se disputaron las primeras cinco rondas y en el segundo día las otras cinco. Ambas jornadas fueron intensas y obligaron a los jugadores a mostrar temple, resistencia y táctica. Entre pantallas gigantes, público internacional y rivales que no perdonan errores, Camilo asumió su debut con la calma que había trabajado durante meses.

Sin embargo los resultados no se dieron y Gómez terminó en la última posición del grupo B con 9 puntos tras 10 juegos. Solo los cuatro mejores competidores de cada grupo consiguieron avanzar a los cuartos de final que iniciará el viernes 12 de diciembre, donde comenzará la fase de eliminación directa.

Los países que avanzaron fueron Brasil, Tailandia, Egipto y Malasia, del grupo A; e India, Turquía, Japón y Grecia en el grupo B.

Un paso gigante para los eSports en el país