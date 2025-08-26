Un salto de fe: así Camilo Mazo dejó todo para brillar en el parkour

Todo empezó como un juego. Camilo Mazo tenía apenas 12 años cuando un amigo que practicaba break dance lo invitó a conocer el parkour. Era solo un pasatiempo, una curiosidad más en medio de su rutina escolar. Pero ese primer contacto con el movimiento, con la libertad de saltar, trepar y rodar, lo marcaría para siempre.
Hoy, a sus 25 años, el deportista de Girardota es uno de los referentes del parkour en Colombia. Campeón panamericano de freestyle en 2022, dos veces campeón nacional y sexto en el Mundial de Sofía, Bulgaria, el nombre de Camilo suena cada vez más fuerte en una disciplina que combina arte, fuerza y resistencia.