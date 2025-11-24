Las lágrimas que valen oro: Camilo Vera, el bicampeón que venció las lesiones y honró a su mamá en el podio mundial

Con la mano en el corazón y mientras entonaba con todo el sentimiento el Himno Nacional de Colombia, Camilo Vera Carrascal lloraba inconsolable. Por su rostro juvenil corrían lágrimas de felicidad al recordar tantas jornadas de luchas y sacrificios, y a esas personas que le han tendido la mano. Era el momento de la premiación de barras paralelas, aparato en que hizo una excelente rutina que lo premió con la medalla de oro en el Mundial de Gimnasia Artística en Manila, Filipinas, y en el cual compartió podio dorado con el japonés Nao Ojima con un puntaje total de 13.866, superando al chino Lanbin Yang (13.600) y al estadounidense Leykin (13.600).
El cucuteño, de 18 años, se adjudicó luego la presea de oro en barra fija, esta vez con una calificación de 14.566, tras realizar un esquema con dificultad de 5.600, para imponerse a Leykin (14.233) y al filipino Karl Jahrel Yulo (14.000).