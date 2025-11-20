Camilo Vera, del Catatumbo a finalista mundial de gimnasia juvenil en Filipinas

Colombia continúa forjando talentos para la gimnasia artística internacional. En el Campeonato Mundial que se realiza en Manila, Filipinas, el nortesantandereano Camilo Vera se clasificó para la final del all-around (concurso completo) y, según Juan Medina, secretario general de la Federación, “tiene muchas posibilidades de alcanzar podio” entre sábado y domingo. Además, logró cupo para disputar las medallas en paralelas y barra fija. Igualmente, quedó como primera reserva en anillas tras ocupar la novena casilla.
A sus 18 años, Vera terminó en la posición 11 de la general individual clasificatoria, luego de presentarse en los seis aparatos frente a 123 competidores (clasificaban 24). Obtuvo un puntaje de 79.233. El mejor de la jornada fue el ruso Arsenii Dukhno con 82.065, seguido por el chino Lanbin Yang (80.698) y el japonés Nao Ojima (80.631).
En paralelas, el cucuteño se ubicó tercero con 14.033, detrás del estadounidense Danila Leykin (14.100) y del propio Ojima (14.066). En este aparato también logró cupo a la final el antioqueño Tomás Mejía (13.766). En barra fija, Vera clasificó séptimo con 13.700, mientras que la mejor nota volvió a ser para Leykin (14.466).