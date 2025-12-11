Camilo Villegas vive en Medellín una Navidad llena de golf, solidaridad y costumbres paisas en familia

La natilla, los buñuelos, los alumbrados, los aguinaldos y las velitas son algunas de las costumbres que Camilo Villegas no se pierde en diciembre. “Por bobo” (risas), dice el golfista, se privó de tres Navidades en Medellín en los últimos 25 años, pero, desde que se radicó en Estados Unidos, sagradamente en diciembre, su destino es la capital de la Montaña.
En este último mes del año, además de las costumbres paisas, Camilo y su esposa María Ochoa contaron con una razón poderosa y muy especial para estar en la ciudad: la realización del Torneo Mia’s Miracles, que por primera vez se hizo fuera de Estados Unidos y que contó con el apoyo de entidades como Bancolombia, Argos y el Grupo Sura.