Camilo Villegas y su esposa María Ochoa traen a Medellín el torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles

El golfista antioqueño Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa, traerán, por primera vez a Colombia, el torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles, el evento que realizan para recaudar fondos y ayudar a los niños que luchan contra el cáncer. En esta ocasión y por primera vez en el país, los amantes del golf y quienes quieran vincularse a la ayuda para los niños que luchan contra el cáncer, se podrán divertir con los mejores exponentes de este deporte y algunos invitados especiales del cinco veces campeón del PGA Tour.

La cita está prevista para el 6 de diciembre en el club Campestre Llanogrande y ya se ha confirmado que el evento reunirá a más de 120 jugadores entre aficionados e invitados especiales en pro de una linda cauda. Camilo quiere seguir expandiendo su legado, a través de una labor social que le permita a niños y familias atravesar los momentos difíciles con un soporte adicional. Hay que recordar que hace unos meses, Villegas y su esposa inauguraron en Medellín un centro oncológico pediátrico con el Hospital Infantil San Vicente Fundación. En esa ocasión, la pareja confirmó la inversión de cerca de $700 millones para la adecuación de la unidad de oncología pediátrica en Medellín, dinero entregado a través de la Fundación Mia’s Miracles.