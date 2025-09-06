Camilo Villegas: “Me quedan unos siete años en el PGA Tour”

A sus 43 años, Camilo Villegas sigue conservando el estado físico y competitivo que le permiten mantenerse activo en el PGA. En su rostro se evidencia el paso de 23 años como golfista profesional y, aunque la vida le ha dado golpes duros como el fallecimiento de su pequeña hija Mía, ahora sonríe más.

Tiene motivos para estar feliz: además de disfrutar de su hijo Mateo, quien parece querer seguirle los pasos en el golf, fue elegido Presidente del Consejo Asesor de Jugadores (PAC) del PGA Tour. Además lidera, junto a su esposa María Ochoa Mora, la Fundación Mía’s Miracles, con la cual rinden homenaje a su hija y ayudan a cientos de niños en Colombia y Estados Unidos que enfrentan el cáncer infantil.

En su paso por Medellín, donde inauguró una sala oncológica pediátrica en el Hospital San Vicente Fundación, hablamos con el golfista sobre su presente y futuro.

Ya lo hemos visto acompañado de su hijo en los campos de golf, ¿tiene madera para seguir los pasos del papá?

“Mateo... si se porta bien, de pronto (risas). Tiene demasiada energía, es una bendición de Dios tenerlo con nosotros, activo, sonriendo, llorando. Espero que con nuestro ejemplo vea que la vida es un reto y que el proceso es vivirlo así, superando cada obstáculo. Eso sí, haciendo lo que nos apasiona y siendo feliz. Toca esperar a ver cómo sigue su gusto por el golf, ahí va dando pasitos y hay que irlo llevando”.

¿Qué balance hace de su actual temporada deportiva?

“No ha sido un año fácil, pero me faltan unos siete torneos para terminar la temporada. Sigo igual, entrenando todos los días, madrugando juicioso a entrenar y, sobre todo, disfrutando mucho de esto que amo. El golf es mi pasión, me ha dado todo y sigo preparándome para dar lo mejor. Sé que estoy más viejito y que cada día llegan ‘pelaos’ muy jóvenes que lo están haciendo bien y que salen mejor preparados, con más información. Pero en estos 23 años siempre ha sido un honor representar al país en el PGA Tour”.

¿Cómo ve a Nicolás Echavarría en sus primeros años en el PGA Tour?

“Nico es increíble, fue un año muy bonito. Infortunadamente no cerró bien los domingos, pero eso va a cambiar porque tiene con qué. Ya ha ganado dos torneos en el PGA Tour a pesar de su corta carrera allí; tiene un equipo bastante bueno. Lo veo enfocado, paso tiempo con él, juego rondas de práctica con él y es un placer jugar a su lado. Lo conozco desde que era un niño en el Club Campestre Medellín y lo que está haciendo es maravilloso”.