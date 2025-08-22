Camilo Villegas y su esposa inauguraron en hospital de Medellín centro oncológico en honor a su hija Mía

El golfista antioqueño Camilo Villegas y su esposa María Ochoa llegaron puntuales, se sentaron en primera fila y en sus ojos había un brillo especial. En medio de paredes llenas de coloridos dibujos, espacios para colorear y rayar a su antojo, arrancó la entrega de un espacio con el que esperan, no solo salvar vidas, sino llevar alegría y alivio a los niños que luchan contra el cáncer.
María le decía al oído a Camilo: “Mira los colores de nuestra Mía”. Y sí, las paredes multicolores buscan brindar un ambiente cálido a los pacientes, que contarán con diez cubículos, cada uno con una camilla, una silla y una mesa, para recibir su tratamiento.
Pero todo no termina allí, porque afuera, en los espacios comunes, además de otras dos sillas para las quimioterapias, los menores contarán con baños adecuados para ellos, tabletas que podrán usar mientras les hacen el tratamiento y, en otras paredes, tienen espacios para que dibujen, pinten y hagan lo que deseen.
La inversión en esta unidad de oncología pediátrica asciende a los $600 millones, aunque María Ochoa, presidenta de Mia’s Miracles, afirma que en total, durante el año han invertido $700 millones con las actividades complementarias que hacen para los niños y sus familias.