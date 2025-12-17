El camino que recorrió Nacional para conquistar la Copa BetPlay 2025

Por tercer año consecutivo y octava vez en su historia, Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa BetPlay. El título llega como un consuelo ante una temporada en la que el club aspiraba a mayores logros, dada la inversión en una de las nóminas más costosas del fútbol colombiano.
En la segunda ocasión en que se enfrentaba a su rival de patio por un título (tras la final de Liga perdida en 2004), el Verde de Antioquia logró darle una alegría a su hinchada. El equipo triunfó ante Independiente Medellín en la serie final, que cerró con un empate 0-0 en la ida y una sufrida victoria 1-0 en la vuelta en el estadio Atanasio Girardot con tanto de Andrés Felipe Román.