Este es el camino de Flamengo para convertirse en campeón de la Copa Libertadores

En la final venció 1-0 a Palmeiras en el estadio Monumental de Lima, con gol de Danilo.

  • Flamengo celebra su cuarto título en la Copa Libertadores, y es el primer club brasileño en alcanzar esa cifra. FOTO AFP
    Flamengo celebra su cuarto título en la Copa Libertadores, y es el primer club brasileño en alcanzar esa cifra. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 60 minutos
bookmark

Este fue el camino del Flamengo de Río de Janeiro hasta consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 al Palmeiras de Sao Paulo en la final disputada en Lima.

Fla se convierte en el primer club de Brasil que alcanza el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar este triunfo a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Filipe Luis, de 40 años, había sido ganador de la Libertadores como futbolista del equipo de Rio de Janeiro, el más popular de Brasil, en los títulos de 2019 y 2022.

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.

Resultados en la fase de grupos

En San Cristóbal: Táchira (VEN) – Flamengo 0-1

En Rio de Janeiro: Flamengo – Central Córdoba (ARG) 1-2

En Quito: LDU de Quito (ECU) – Flamengo 0-0

En Córdoba: Central Córdoba (ARG) – Flamengo 1-1

En Rio de Janeiro: Flamengo – LDU de Quito (ECU) 2-0

En Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) – Táchira (VEN) 1-0

Resultados en fase final

Octavos

En Río de Janeiro: Flamengo – Internacional (BRA) 1-0

En Porto Alegre: Internacional (BRA) – Flamengo 0-2

Cuartos

En Rio de Janeiro: Flamengo – Estudiantes LP (ARG) 2-1

En La Plata: Estudiantes LP (ARG) – Flamengo 1-0 (2-4 en penales)

Semifinal

En Río de Janeiro: Flamengo – Racing Club (ARG) 1-0

En Buenos Aires: Racing Club (ARG) – Flamengo 0-0

Final

En Lima: Flamengo - Palmeiras (BRA) 1-0

