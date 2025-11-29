Este es el camino de Flamengo para convertirse en campeón de la Copa Libertadores

Este fue el camino del Flamengo de Río de Janeiro hasta consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 al Palmeiras de Sao Paulo en la final disputada en Lima.

Fla se convierte en el primer club de Brasil que alcanza el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar este triunfo a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Filipe Luis, de 40 años, había sido ganador de la Libertadores como futbolista del equipo de Rio de Janeiro, el más popular de Brasil, en los títulos de 2019 y 2022.

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.