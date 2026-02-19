Camión varado desató tragedia en cadena: joven de 18 años murió y otro salió herido

2 y 8
El exsenador pide votar por quien pueda unir al país y defiende la Gran Consulta por Colombia como un gesto de unidad.
Por medio de varios videos, se conoció que esta familia de empresarios protestó encadenándose en una sede bancaria en Villavicencio, tras el presunto robo de 600 millones. Esto es lo que se sabe.
Lo que debía ser un reporte deportivo desde Italia terminó en polémica: la periodista australiana Danika Mason admitió que había bebido antes de salir en vivo y luego ofreció disculpas públicas por el incidente.
La convocatoria en defensa del aumento del 23,7 % del salario mínimo tuvo una asistencia menor a la esperada, incluso con apoyo institucional. El propio presidente lanzó pullas: “El día que yo salga quiero tener esta plaza llena”.
En medio del inicio del nuevo Gobierno interino, el expresidente peruano Pedro Castillo presentó una solicitud de indulto presidencial ante José María Balcázar, alegando que existió una promesa política previa de otorgarle esa medida de gracia.