Campaña contra el desperdicio en Medellín: el 42% de los residuos de la ciudad son restos de comida

“Medellín se vive mejor. Sin pena, sin desperdicio”, es el nombre de la nueva campaña para no seguir tirando restos de comida en los botes de basura de la ciudad.
Lea más: Medellín y Antioquia hicieron corte de cuentas: pobreza bajó y las grandes obras despegaron
El 42% de los residuos en la capital antioqueña son restos de alimentos, una cifra que preocupa no solo a las entidades sino también a la ciudadanía, y los invita a practicar el adecuado consumo y no caer en la tendencia del derroche y el hábito del mal gasto.