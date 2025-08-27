Una a una: las pruebas del CNE para sancionar a Roa por campaña de Petro, ¿qué viene y cómo están las cargas?

La campaña del hoy presidente Gustavo Petro en 2022 sí excedió los topes establecidos por la ley en más de $3.042 millones y además acudió a fuentes prohibidas de financiación. Esta es la demoledora conclusión a la que llegaron los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes finalmente radicaron una ponencia en la que piden sancionar administrativamente a los responsables del proceso en las huestes petristas por presuntamente pasarse por la faja el régimen de financiación electoral.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4