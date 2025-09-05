Envigado lanza campaña para lograr cero lesionados por pólvora en 2025

Una meta clara: cero lesionados por pólvora

El municipio ha mostrado avances en la reducción de quemados en los últimos años. En 2023 se reportaron cuatro casos de lesionados por pólvora, mientras que en 2024 la cifra descendió a un solo caso. Con esta tendencia positiva, la administración municipal se propone un objetivo contundente: alcanzar en 2025 el registro de cero personas lesionadas por el uso de pólvora. Entérese de más: A Envigado lo despertó ayer un globo con 60 kilos de pólvora Para esto, la campaña no se limita a la difusión de mensajes, sino que incluye acciones pedagógicas y comunitarias. Talleres en instituciones educativas, actividades con Juntas de Acción Comunal y espacios culturales hacen parte de la estrategia. Además, la canción Que tu fuego no apague mi luz, interpretada por niños y niñas envigadeños, busca sensibilizar a la población más joven y fortalecer la transmisión de mensajes preventivos en los hogares.

Impacto en animales y medio ambiente

El llamado también resalta las consecuencias de la pólvora más allá de los accidentes humanos. Los animales domésticos y silvestres sufren estrés, ansiedad y desorientación ante el ruido de las detonaciones, lo que puede provocar huida, accidentes e incluso la muerte por infarto. Los residuos y chispas, por su parte, incrementan el riesgo de incendios forestales y ponen en peligro ecosistemas y biodiversidad. Con mensajes como “Yo cuido la naturaleza, no quemo pólvora” y “Yo cuido a mis mascotas, no quemo pólvora”, la campaña promueve una visión integral que conecta la protección de la vida humana con el respeto por los animales y el ambiente.