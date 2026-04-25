El Gobierno aprueba recursos, designa presupuestos, anuncia ampliación de cobertura, promete entregar kits escolares... y así, una lista larga de titulares que suenan bien y empujan, al menos en el papel, el sistema educativo en Colombia. Pero, como dicen, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Porque en la práctica, el acceso a la educación no es igual para todos. Mientras en las ciudades la cobertura supera el 80 %, en el campo apenas pasa del 50 %, según el DANE. Es decir, miles de niños siguen quedándose por fuera del sistema. Y los que logran entrar tampoco la tienen fácil, desertan más, llegan menos a terminar el bachillerato y aprenden en condiciones mucho más precarias.
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Para las familias campesinas, sobre todo en regiones afectadas por el conflicto armado como Norte de Santander, el abandono estatal no se mide en cifras ni en gráficos: se vive a diario.