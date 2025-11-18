Canacol Energy se declara en insolvencia en Canadá para reestructurar sus deudas

Canacol Energy Ltd. informó este martes que iniciará un proceso para solicitar protección frente a sus acreedores bajo la Ley de Arreglos de Acreedores de Compañías (CCAA), ante la Corte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá.

Con esta decisión, la compañía confirma las advertencias de “incertidumbre material” reveladas en sus estados financieros al 30 de septiembre de 2025, donde la administración ya había anticipado serias dudas sobre su capacidad para continuar operando como negocio en marcha.

La solicitud de protección judicial marca el punto crítico de una deteriorada situación de liquidez que venía reflejándose en sus reportes financieros.

Según la Nota 2, al cierre del tercer trimestre la empresa disponía de US$36,5 millones en efectivo, un monto insuficiente frente a un déficit de capital de trabajo de US$29,9 millones y otras obligaciones de corto plazo.

La presión más inmediata provino de los vencimientos de deuda e intereses previstos para noviembre de 2025, que sumaban cerca de US$25 millones.

De acuerdo con la administración, estos pagos dejarían a la petrolera con saldos de caja “meramente nominales” para sostener sus operaciones durante el resto del año.

El factor determinante fue la activación de una cláusula de “amortización acelerada” en el préstamo a plazo firmado con Macquarie Group. Esta condición, explicada en la Nota 9, se activó cuando el volumen promedio de ventas contractuales cayó por debajo de los 130 MMcfe/d (millones de pies cúbicos equivalentes por día).

A partir de entonces, Canacol quedó obligada a amortizar el saldo pendiente del crédito —unos US$50 millones— mediante pagos mensuales de US$6,25 millones desde septiembre, lo que drenó aún más su ya limitada liquidez.

Aunque la compañía intentó renegociar este crédito para extender sus obligaciones hasta 2026, el anuncio de hoy evidencia que las conversaciones no prosperaron a tiempo para evitar una situación de insolvencia técnica. La empresa ahora dependerá del proceso de protección judicial para reordenar sus finanzas y negociar con sus acreedores.

Noticia en desarrollo...