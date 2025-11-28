Canacol Energy pide a Colombia reconocer su proceso de insolvencia en Canadá y frenar embargos contra sus bienes

La Superintendencia de Sociedades recibió una petición formal para reconocer en Colombia el proceso de insolvencia que atraviesa Canacol Energy y varias de sus subsidiarias. La solicitud incluye la suspensión de todos los procesos de ejecución que actualmente cursan contra los bienes de sus empresas en el país, como Canacol Energy Colombia S.A.S., Cne Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y Cneog Colombia Sucursal Colombia. La petición fue presentada por KPMG INC., designado como monitor y representante extranjero del proceso, con el objetivo de asegurar que las compañías puedan continuar operando dentro del giro ordinario de sus negocios mientras avanza la reestructuración.

Insolvencia reconocida en Canadá bajo la CCAA

El caso tiene origen en Canadá, donde la Honorable Corte del Banco del Rey de Alberta, en el Centro Judicial de Calgary, emitió una Orden Inicial que dio inicio al proceso de insolvencia de Canacol Energy LTD y de sus subsidiarias directas e indirectas. El procedimiento avanza bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA), el marco de reestructuración empresarial de ese país. Entre las entidades involucradas se encuentran Alberta LTD, Canacol Energy ULC, Alberta ULC, Cantana Energy GMBH, Cne Oil & Gas S.R.L, Shona Holding GMBH, Cne Energy S.A.S. y Cne Oil & Gas S.A.S. Como monitor, KPMG INC. fue autorizado a representar internacionalmente los intereses del proceso.

Qué pide KPMG a la Superintendencia de Sociedades

A través de su representante en Colombia, KPMG presentó seis solicitudes principales: Reconocer el proceso extranjero de insolvencia conforme al Título III de la Ley 1116 de 2006. Reconocer a KPMG INC. como monitor y representante extranjero del proceso principal canadiense. Suspender cualquier proceso de ejecución y medidas que puedan afectar la operación de las deudoras en Colombia. Mantener bajo control de las empresas las cuentas bancarias, destinadas a cubrir gastos operativos y administrativos. Garantizar la vigencia y ejecución de los contratos mencionados en la solicitud. Impedir la ejecución de garantías reales, con el fin de proteger la masa de activos y asegurar un trato equitativo entre acreedores.

Supersociedades: es cooperación internacional, no liquidación local