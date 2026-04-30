Canacol Energy busca cancelar contratos de gas en Colombia y pone en alerta el suministro nacional

La petición, según reveló El Tiempo , fue presentada ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en el marco de un proceso de reorganización financiera que la compañía inició a finales de 2025.

Canacol Energy, el segundo mayor productor de gas natural en Colombia, solicitó a un tribunal en Canadá autorización para cancelar varios contratos de suministro que mantiene con compañías en el país.

Cabe recordar que Canacol es actualmente el segundo mayor productor de gas natural en el país, solo por detrás de Ecopetrol, que concentra el 71% de la producción.

Estos contratos han sido fundamentales para asegurar el suministro energético nacional, por lo que su eventual cancelación podría generar incertidumbre en el mercado y entre los agentes del sector.

La solicitud busca poner fin a acuerdos suscritos en años anteriores, mediante los cuales se garantizaba el abastecimiento de gas natural en distintas regiones de Colombia.

La posible terminación de los contratos no dependerá únicamente del tribunal canadiense. El proceso también deberá ser evaluado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en el marco de sus funciones de supervisión empresarial.

Esto implica que cualquier decisión tendrá un componente tanto internacional como local, lo que podría alargar los tiempos y aumentar la incertidumbre sobre el futuro de estos acuerdos.

La Superintendencia de Sociedades de Colombia explicó que, dentro del proceso de Canacol, el juez ha aceptado decisiones tomadas en el exterior que permiten a la empresa acceder a un financiamiento cercano a US$67 millones y avanzar en un proceso para buscar compradores o inversionistas.

No obstante, precisó que estas decisiones no implican autorización para la venta de activos en Colombia ni para ejecutar operaciones de inversión, las cuales deberán contar con aprobación previa del juez colombiano.

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Frente a la eventual suspensión de contratos de gas, la Superintendencia aclaró que, a la fecha, no existe ninguna solicitud o actuación en el expediente concursal relacionada con ese escenario.

Indicó además que, si llegara a presentarse una solicitud en ese sentido, será analizada conforme a la Ley 1116 de 2006, el orden público económico y la protección de acreedores, evaluando su viabilidad y efectos dentro del proceso de insolvencia transfronteriza.

Finalmente, la autoridad advirtió que cualquier decisión adoptada por la autoridad judicial canadiense que pretenda tener efectos en Colombia deberá ser incorporada al expediente local y sometida al trámite de reconocimiento correspondiente.

En esa línea, la superintendente (e), Nini Johanna Castañeda, señaló que la entidad mantiene su compromiso con la coordinación de procesos de insolvencia transfronteriza y con la aplicación de la normativa colombiana, garantizando la protección de los acreedores y del interés general.