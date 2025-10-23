Fuerte niebla densa provocó varios retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá: este es el panorama

De acuerdo con el sitio oficial de El Dorado, al menos ocho vuelos nacionales han sido cancelados y otros cinco presentan retrasos por las condiciones meteorológicas. La neblina también ha afectado las operaciones de aterrizaje y despegue en la terminal aérea.

La densa niebla que cubre este jueves la Sabana de Bogotá obligó a cancelar y retrasar varios vuelos en el aeropuerto, donde las condiciones de visibilidad se mantienen reducidas desde las primeras horas del día.

Cientos de viajeros resultaron afectados en el Aeropuerto Internacional El Dorado debido a las condiciones de baja visibilidad que se reportaron en la terminal por una densa niebla que afecta la operación aérea en la capital del país.

En algunos casos, las aeronaves que debían aterrizar en Bogotá fueron desviadas hacia aeropuertos alternos mientras mejoran las condiciones en la Sabana.

La Aeronáutica Civil informó que trabaja “de manera permanente con sus equipos técnicos y sistemas tecnológicos para garantizar una operación segura y ordenada, en la que la protección de la vida y la seguridad aérea, como intangibles no negociables, prevalezcan frente a las condiciones meteorológicas adversas que escapan al control humano”.

Además, la entidad reiteró que las operaciones de aterrizaje y despegue se ajustan según los parámetros de seguridad y visibilidad establecidos para evitar incidentes, y advirtió que durante esta jornada podrían presentarse nuevas demoras o cambios en los itinerarios.

En su cuenta oficial de X, la autoridad aérea recomendó a los pasajeros “mantener contacto con las aerolíneas debido a las afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios”, ante la persistencia de la niebla en los alrededores de la terminal.

Los pronósticos meteorológicos prevén que la visibilidad podría mejorar gradualmente, aunque se mantiene la alerta por posibles reducciones intermitentes a lo largo del día.

Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a los usuarios para que estén informados a través de los canales oficiales sobre la situación de sus vuelos frente a esta eventualidad climática.