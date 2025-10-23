Fuerte niebla densa provocó varios retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá: este es el panorama

Cientos de viajeros resultaron afectados en el Aeropuerto Internacional El Dorado debido a las condiciones de baja visibilidad que se reportaron en la terminal por una densa niebla que afecta la operación aérea en la capital del país.
La densa niebla que cubre este jueves la Sabana de Bogotá obligó a cancelar y retrasar varios vuelos en el aeropuerto, donde las condiciones de visibilidad se mantienen reducidas desde las primeras horas del día.
De acuerdo con el sitio oficial de El Dorado, al menos ocho vuelos nacionales han sido cancelados y otros cinco presentan retrasos por las condiciones meteorológicas. La neblina también ha afectado las operaciones de aterrizaje y despegue en la terminal aérea.