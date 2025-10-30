Tour Colombia 2026 no se hará, confirmó la Federación Colombiana de Ciclismo

Tras semanas de incertidumbre por la viabilidad económica de realizar el Tour Colombia 2.1. 2026 y haber sido incluido en el calendario UCI, La Federación Colombiana de Ciclismo confirmo este jueves 30 de octubre, que el evento no podrá ser realizado por falta de recursos del Ministerio del Deporte.
Durante todo el 2025, la Federación, en cabeza del presidente Rubén Darío Galeano, gestionaron hasta el cansancio los posibles recursos para que no se perdiera un evento deportivo tan importante como lo es el Tour Colombia. Sin embargo, pese a contar con el interés y respaldo de algunos patrocinadores, los aportes confirmados resultan insuficientes para cubrir la magnitud de un evento que, en promedio, requiere una inversión superior a los 10.000 millones de pesos colombianos.