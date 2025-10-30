Tour Colombia 2026 no se hará, confirmó la Federación Colombiana de Ciclismo

Tras semanas de incertidumbre por la viabilidad económica de realizar el Tour Colombia 2.1. 2026 y haber sido incluido en el calendario UCI, La Federación Colombiana de Ciclismo confirmo este jueves 30 de octubre, que el evento no podrá ser realizado por falta de recursos del Ministerio del Deporte. Durante todo el 2025, la Federación, en cabeza del presidente Rubén Darío Galeano, gestionaron hasta el cansancio los posibles recursos para que no se perdiera un evento deportivo tan importante como lo es el Tour Colombia. Sin embargo, pese a contar con el interés y respaldo de algunos patrocinadores, los aportes confirmados resultan insuficientes para cubrir la magnitud de un evento que, en promedio, requiere una inversión superior a los 10.000 millones de pesos colombianos.

De acuerdo con lo expuesto por Rubén Galeano, presidente de la Federación, los recursos que tienen garantizados con los patrocinadores privados, alcanzarían para un 35 o 40 % de financiación del total que se necesitan para la realización del Tour Colombia, y por ello, sin la inversión del Ministerio del Deporte sería imposible efectuar la competencia. Actualmente tendrían garantizado un presupuesto de 3.500 millones de pesos, pero faltarían más de $6.000 millones y por eso si el Estado o los estamentos regionales o municipales no aportan es imposible realizar el Tour 2.1. Según la Federación en lo que resta de 2025 y durante 2026 se mantendrán las gestiones para fortalecer las alianzas institucionales, asegurar la participación de nuevos patrocinadores y consolidar un modelo de sostenibilidad a largo plazo, que permita proyectar al Tour Colombia como un evento estable en el calendario internacional de la UCI.

El Tour Colombia es cancelado por segunda vez consecutiva

Hay que recordar que esto mismo pasó este año, cuando la competencia tuvo que ser cancelada, ya que no se contó con la inversión del MinDeporte. Desde su creación en 2018, se han efectuado cuatro ediciones del certamen, de manera continúa del 2018 al 2020, luego, tras tres cancelaciones consecutivas (2021, 2022 y 2023), en 2024 se volvió a hacer la carrera y en 2025 se volvió a cancelar por tema presupuestal.

¿Cómo se pensaba destinar los recursos para el Tour Colombia?

La actual Junta Directiva de la Federación, que fue elegida en enero de este año, fue transparente en la forma en que los recursos tendrían que ser invertidos, y de allí fue calculado el monto total necesario (12.000 millones de pesos) para realizar el evento. La mayor inversión recae sobre la logística general, seguridad vial y montaje técnico por un valor de 4.133 millones de pesos. Seguido del alojamiento y alimentación de equipos, personal de juzgamiento, staff técnico, prensa internacional, prensa nacional, invitados especiales y Policía Nacional; solamente ese ítem requiere de 2.578 millones de pesos. El transporte aéreo también está dentro de los aspectos más costosos con 1.383 millones de pesos; y le sigue el transporte y operación como vehículos oficiales, combustible, peajes, parqueaderos, motos, etc. por 610 millones de pesos.

La Federación quiere continuar, pero el panorama es gris