Ocho de cada diez casos se detectan tarde: estas son las cifras del cáncer de pulmón en Colombia

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad en el mundo y, además, es el tipo de cáncer más letal a nivel global. Según datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en 2022, 2.480.675 personas fueron diagnosticadas con cáncer de pulmón, tráquea y bronquios, y ese mismo año 1.817.469 fallecieron a causa de esta enfermedad.
En Colombia, las cifras recién reveladas por la Cuenta de Alto Costo (CAC) –la entidad pública que monitorea las enfermedades que representan mayor carga financiera para el sistema de salud– son una alerta frente al panorama actual del cáncer de pulmón. En el marco de la conmemoración de noviembre como el mes de concientización de esta enfermedad, la organización dio a conocer cómo está el país frente a esta patología.
De acuerdo con sus datos, hasta el 31 de agosto de 2025, se han atendido 8.916 casos en el sistema de salud, de los cuales el 55,8% corresponden a mujeres. Además, el CAC subraya que el número de personas diagnosticadas aumentó un 9,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, especialmente en las regiones Caribe, Central y Oriental.
Sin embargo, la detección temprana continúa siendo un reto en este tipo de cáncer, ya que 8 de cada 10 casos son diagnosticados en estadios avanzados en los que la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad son cada vez menores.