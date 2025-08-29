Cáncer en mascotas: claves para cuidar a tu compañero peludo

Adiós a las uñas semipermanentes: desde septiembre la UE prohíbe ingredientes clave por riesgos a la salud

A partir del 1 de septiembre de 2025 quedará prohibido en toda la Unión Europea el uso de TPO y DMTA en esmaltes y geles de manicura semipermanente. La decisión se toma tras confirmar riesgos reproductivos y cancerígenos.