Cáncer en mascotas: claves para cuidar a tu compañero peludo

Astrid Cáceres, líder de la entidad, aseguró que le pidieron a las autoridades que aceleren la búsqueda y prioricen las labores. Aún no hay indicios.
Los artistas bajaron sus catálogos de la plataforma por las inversiones en empresas armamentistas de su fundador, Daniel Ek.
Ataque armado dejó además otros dos soldados heridos que hacían parte de un grupo desplegado para atender la desactivación de un cilindro bomba instalado en una vía principal.
En el marco de la discusión del Presupuesto de 2026 con las comisiones económicas, el MinHacienda presentará la ley ante el Congreso.
A partir del 1 de septiembre de 2025 quedará prohibido en toda la Unión Europea el uso de TPO y DMTA en esmaltes y geles de manicura semipermanente. La decisión se toma tras confirmar riesgos reproductivos y cancerígenos.
