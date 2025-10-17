Cáncer de mama: así funciona la innovadora técnica para un diagnóstico temprano

Investigadores de Mayo Clinic, en Estados Unidos, desarrollaron una tecnología denominada imagen molecular de la mama (MBI, por sus siglas en inglés), que al combinarse con la mamografía 3D logra más que duplicar la detección de tumores en mujeres con tejido mamario denso, una condición que dificulta la identificación del cáncer de mama en sus etapas iniciales.
El hallazgo, publicado en la revista Radiology, representa un avance clave en la lucha contra una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. Según el Global Cancer Observatory, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo y cada año se diagnostican millones de casos nuevos. En este contexto, la detección temprana sigue siendo la herramienta más eficaz para aumentar las tasas de supervivencia y reducir tratamientos invasivos.
El estudio de Mayo Clinic incluyó a 2.978 mujeres de entre 40 y 75 años con tejido mamario denso, atendidas en cinco centros médicos. Cada participante se sometió a dos pruebas diagnósticas anuales: una mamografía tridimensional (también llamada tomosíntesis digital de la mama) y una imagen molecular de la mama, realizada con una cámara gamma que detecta actividad metabólica anormal en el tejido. Los resultados fueron contundentes: los radiólogos lograron identificar un número significativamente mayor de cánceres invasivos cuando se aplicaban ambas técnicas en conjunto.