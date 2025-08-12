Cáncer de páncreas y colon: nueva vacuna experimental muestra resultados prometedores para frenar la enfermedad

Un equipo internacional de investigadores ha demostrado que una vacuna inmunoterapéutica experimental puede ayudar a prolongar la supervivencia libre de recaída en algunos pacientes con cáncer de colon o de páncreas. Los resultados, publicados hoy en la revista Nature Medicine, provienen de un ensayo clínico en fase 1 con 25 personas —20 con cáncer de páncreas y 5 con cáncer colorrectal— que ya habían completado el tratamiento estándar pero presentaban restos de enfermedad detectables en sangre. Entérese de más: Detectan una bacteria ligada al aumento de cáncer de colon en jóvenes La vacuna, denominada ELI-002 2P, no requiere personalización individual y se produce de forma masiva para uso “listo para administrar”. Está diseñada para entrenar al sistema inmunitario a reconocer y atacar células tumorales con mutaciones en el gen KRAS, frecuentes en ambos tipos de cáncer, dirigiendo fragmentos específicos de la proteína mutada a los ganglios linfáticos, donde se genera la respuesta inmune. Tras un seguimiento medio de casi 20 meses, el 68 % de los participantes desarrolló una potente respuesta de células T específicas frente a KRAS mutado. Aquellos con las respuestas más intensas vivieron más tiempo y permanecieron libres de enfermedad durante más tiempo que los que mostraron respuestas más débiles. En el caso de los pacientes con cáncer de páncreas, la supervivencia media global fue de casi 29 meses y la supervivencia libre de recaída superó los 15 meses, cifras superiores a las de datos históricos de control.

Los investigadores observaron además que, en algunos pacientes, el tratamiento no solo generó respuesta contra las mutaciones incluidas en la vacuna, sino también contra otras variantes de KRAS presentes de forma única en cada tumor, lo que sugiere un potencial para inducir defensas más amplias y personalizadas. Actualmente, ELI-002 2P se está evaluando en un ensayo clínico en fase 2 con un diseño aleatorizado para confirmar estos resultados.

Uno es letal, el otro muy habitual

El cáncer de páncreas es uno de los más letales en España: se estima que en 2024 se diagnosticaron cerca de 8 993 casos, y la supervivencia a cinco años apenas alcanza el 8 %, siendo la más baja entre los tumores comunes. La mayoría de los casos se descubre en fase avanzada debido a la falta de síntomas específicos, lo que limita las opciones de tratamiento, especialmente la cirugía curativa, disponible solo para un 15–20 % de los pacientes. Los tratamientos actuales incluyen esquemas intensivos de quimioterapia, así como opciones adyuvantes, en función de la situación del tumor. Le puede interesar: ¿Cómo prevenir y diagnosticar el cáncer de colon? Le contamos Por otra parte, el cáncer colorrectal es el más frecuente en el país: en 2025 se diagnosticarán alrededor de 44 573 casos, lo que equivale a una incidencia de unos 85 por cada 100 000 habitantes y representa aproximadamente el 15,1 % de todos los nuevos diagnósticos oncológicos en España. La supervivencia neta a cinco años se sitúa entre el 60 y 64 %, ligeramente superior en mujeres que en hombres. En algunos centros españoles, se está avanzando incluso en terapias como el trasplante de hígado para pacientes con metástasis hepáticas, alcanzando tasas preliminares de supervivencia a cinco años superiores al 70 %.

Necesidad de más estudios

Varios expertos ajenos al estudio han valorado los resultados con cautela. El profesor Richard Sullivan, director del Institute of Cancer Policy y codirector del Centre for Conflict & Health Research en el King’s College de Londres, subraya al Science Media Center de Reino Unido que los datos “están muy lejos de demostrar una utilidad clínica real” y advierte de que el ensayo mezcla cánceres de páncreas y colorrectales, “dos enfermedades muy diferentes, con pronósticos dispares”.