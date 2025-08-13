Cáncer de próstata: la importancia del PSA y la vigilancia activa para detectarlo a tiempo

El cáncer de próstata sigue siendo uno de los diagnósticos oncológicos más frecuentes en el mundo. En Colombia, cifras de la Cuenta de Alto Costo revelan que, al 28 de febrero de 2025, se habían registrado 71.609 casos de carcinoma prostático, con una mayor prevalencia en la región Caribe (25,91 %), seguida por la región central (24,58 %); y que la edad, los antecedentes familiares y la raza figuran entre los factores que más incrementan el riesgo de desarrollar esta enfermedad.
En este panorama, el radioncólogo colombiano Carlos Vargas, integrante del equipo de Mayo Clinic, enfatiza la importancia de la detección temprana y del monitoreo constante como herramientas clave para mejorar las posibilidades de éxito en el tratamiento: “Usted puede realizar una prueba de antígeno prostático específico (PSA) con su médico de atención primaria una vez al año y, a partir de eso, adaptar los procedimientos adecuados según su edad y otros factores de riesgo”, explicó a EL COLOMBIANO.