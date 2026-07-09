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Canciller del gobierno entrante anuncia acercamiento con EE. UU. y la reconstrucción de relaciones con Israel

Bula dijo que buscarán restablecer relaciones con Israel por antecedentes de cooperación económica y de seguridad. “También reconstruiremos las relaciones con Israel, que nunca debieron haberse roto”, dijo.

  • Canciller designado, Omar Bula Escobar, promete fortalecer la relación con EE. UU. y restablecer vínculos con Israel- FOTO: Tomada de redes sociales/ Captura de video
    Canciller designado, Omar Bula Escobar, promete fortalecer la relación con EE. UU. y restablecer vínculos con Israel- FOTO: Tomada de redes sociales/ Captura de video
Diario La República
hace 17 minutos
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Luego de la revelación del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la designación de Omar Bula Escobar como canciller designado, el nuevo jefe de la cartera de Relaciones Exteriores dio las primeras pistas sobre la gestión.

En entrevista con La FM, Omar Bula comentó que trabajarán por la reconstrucción y fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, aunque también le darán importancia al relacionamiento diplomático con otros países.

“Los tres pilares de la nueva Cancillería será la modernización, la profesionalización y la austeridad. Vendrá una transformación tecnológica y una actualización de los conocimientos de los miembros. Trabajaremos en la diplomacia tradicional y la ciber-diplomacia”, dijo Bula.

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En cuanto al futuro de las relaciones con Estados Unidos, el canciller designado explicó que la Unión Americana tiene una política clara en cuanto a una unión continental y un hemisferio homogéneo en políticas e ideologías. “Reconstruiremos las relaciones dañadas de los últimos tiempos defendiendo el concepto de soberanía, pero salvaguardando los intereses nacionales”, apuntó.

Teniendo en cuenta que en noviembre se celebrarán las elecciones de ‘mid-term’ en Estados Unidos y la previsión de una victoria de los republicanos, Omar Bula detalló que aunque será más difícil el relacionamiento con esta orilla política, están dispuestos a trabajar en el fortalecimiento de las relaciones binacionales como una política de Estado y no de gobierno.

Entérese: Omar Bula Escobar será el canciller de Colombia en el gobierno de Abelardo, ¿quién es?
En el mismo sentido, dijo que buscarán restablecer las relaciones con Israel por los antecedentes de cooperación en materia económica y de seguridad.

También reconstruiremos las relaciones con Israel, que nunca debieron haberse roto. Con ellos tenemos una relación de décadas cordial y constructiva en términos económicos y de seguridad”, comentó el canciller designado.

Finalmente, Bula dijo que estarán presentes en Naciones Unidas, pero también que revisarán los acuerdos que el país tiene con cada una de las agencias de la ONU.

Preguntas y respuestas

¿Cuáles serán las prioridades de Omar Bula como canciller designado?
Omar Bula aseguró que la nueva Cancillería tendrá tres pilares: la modernización, la profesionalización y la austeridad. También anunció una transformación tecnológica, la actualización de conocimientos del personal diplomático y un mayor énfasis en la diplomacia tradicional y la ciberdiplomacia.
¿Qué pasará con las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?
Según Omar Bula, el Gobierno buscará reconstruir y fortalecer las relaciones con Estados Unidos, defendiendo la soberanía nacional, pero procurando proteger los intereses del país mediante una política de Estado y no de Gobierno.
¿Por qué el Gobierno quiere restablecer las relaciones con Israel?
El canciller designado afirmó que el objetivo es recuperar una relación que, en su opinión, “nunca debió haberse roto”. Explicó que Colombia e Israel han mantenido durante décadas una cooperación en temas económicos y de seguridad.
¿El Gobierno se retirará de las Naciones Unidas?
No. Omar Bula afirmó que Colombia continuará participando en las Naciones Unidas. Lo que anunció fue una revisión de los acuerdos que el país mantiene con las diferentes agencias de la ONU, sin precisar si esa evaluación implicará cambios concretos.
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