Una papa caliente: canciller Villavicencio le ofreció asilo a Nicolás Maduro

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro estaría dispuesto a darle asilo al dictador Nicolás Maduro un eventual escenario. Así como suena.
Contexto: “Colombia no tendría por qué decirle que no”: gobierno Petro no descarta darle asilo a Maduro
En Caracol Radio, Villavicencio sostuvo que, ante una transición exigida por Estados Unidos, “seguramente Colombia le daría un asilo si es que así se necesita”, y agregó que en contextos de crisis “hay que negociar”. La hipótesis no quedó ahí. Al preguntársele si se imaginaba a Maduro residiendo en Colombia, respondió: “No creo que eligiera a Colombia. Yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo”.
Horas después, en un evento en San Andrés, la funcionaria matizó su posición al precisar que no existe hoy una solicitud formal: “En este momento no hemos recibido ninguna solicitud que debamos valorar”, aunque reiteró que Colombia es “respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y refugio” y debe estudiar cualquier petición que llegue. El mensaje quedó claro: el Gobierno Petro es aliado del régimen.