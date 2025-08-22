Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes

El pulso por la expedición de pasaportes en Colombia sigue abierto. En las últimas horas, la Cancillería anunció la declaratoria de urgencia manifiesta con el fin de asegurar la continuidad en el proceso de personalización, custodia y elaboración de las libretas.

Con esta medida, la empresa Thomas Greg & Sons continuará a cargo del servicio durante, al menos, los próximos ocho meses, mientras se implementa el nuevo modelo de contratación impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Todo esto quedó establecido en la resolución conocida por El Tiempo.

La decisión rige desde el 11 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Durante este periodo, la Cancillería podrá adelantar la contratación directa, bajo precios unitarios fijos y sin fórmulas de reajuste.

En desarrollo...