x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes

Thomas Greg & Sons seguirá con la elaboración de pasaportes tras la declaratoria de urgencia manifiesta de la Cancillería.

  • La decisión rige desde el 11 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Foto: Colprensa
    La decisión rige desde el 11 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Foto: Colprensa
hace 10 minutos
bookmark

El pulso por la expedición de pasaportes en Colombia sigue abierto. En las últimas horas, la Cancillería anunció la declaratoria de urgencia manifiesta con el fin de asegurar la continuidad en el proceso de personalización, custodia y elaboración de las libretas.

Con esta medida, la empresa Thomas Greg & Sons continuará a cargo del servicio durante, al menos, los próximos ocho meses, mientras se implementa el nuevo modelo de contratación impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Todo esto quedó establecido en la resolución conocida por El Tiempo.

La decisión rige desde el 11 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Durante este periodo, la Cancillería podrá adelantar la contratación directa, bajo precios unitarios fijos y sin fórmulas de reajuste.

En desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida