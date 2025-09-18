Cancillería: polémica por nombramiento de la mamá de una congresista y miembro de la Colombia Humana en dos cargos clave

En redes sociales, sobre todo en X, ha crecido la polémica estos días por el aterrizaje de dos personas a la Cancillería en cargos considerados técnicos o de carrera.
Se trata de la dirección de cooperación internacional y de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. La canciller Rosa Villavicencio designará en esos puestos a Harol González, quien venía de ser vicepresidente de relaciones internacionales del partido Colombia Humana y Laura García Mejía, madre de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y expareja del excomandante del M-19 asesinado Carlos Pizarro.