Cancillería crea el Viceministerio de Asuntos Migratorios, que asumirá la coordinación de pasaportes y consulados

El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó la creación de un nuevo viceministerio que se sumará a los de Relaciones Exteriores y Asuntos Multilaterales. La decisión responde a la necesidad de concentrar en una sola instancia la política migratoria, los servicios consulares y la protección internacional de los ciudadanos colombianos y extranjeros en el país.
Es así que el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional será responsable de coordinar las funciones de las embajadas y consulados en materia de atención a ciudadanos, expedición de pasaportes y acompañamiento a connacionales en el exterior.