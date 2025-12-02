Influencers, novatos y caras conocidas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia

A falta de una semana para cerrar las inscripciones de las próximas elecciones al Congreso, los candidatos a la Cámara por Antioquia parecen estar ya bien definidos, al menos en los partidos tradicionales, en la izquierda y en el centro.
En este artículo previo analizamos los movimientos de la derecha, donde faltan todavía nombres por definir. Hoy, ponemos la lupa a los partidos y movimientos que van desde la centro derecha hasta la izquierda.
En estos, a diferencia de lo que ocurre en partidos como el Centro Democrático y el Conservador, hay una apuesta por personajes con reconocimiento en redes sociales, como es el caso de Hernán Muriel, del Pacto Histórico, o de Hannah Escobar, que aspirará por la Coalición Ahora Colombia.