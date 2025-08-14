Quién reemplazará a Velásquez en la Presidencia de Grupo Argos: estos son los nombres que suenan

Semanas atrás, Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos y una de las figuras más influyentes del empresariado colombiano, sorprendió al anunciar que dejará el cargo después de diez años al timón.
En su historial reciente figura uno de los capítulos más retadores para el conglomerado: el llamado “desenroque”, una movida corporativa de alto calibre que cambió las fichas del juego en el grupo empresarial paisa.
Además lea: ¿Quiénes controlarán a los grupo Sura y Argos tras el desenroque?
Ante esto, surge la interrogante de ¿quién asumirá el cargo?, una posición que implica tomar las riendas de una industria que representa más de $50 billones en activos, además de contar con inversiones en infraestructura, energía y cemento.
Esta decisión no será sencilla ya que quien se haga cargo tendrá la responsabilidad del desarrollo de una de las empresas más importantes del país y que aporta un gran porcentaje al PIB nacional.
Según fuentes empresariales, hay tres nombres que empiezan a tomar fuerza debido a su trayectoria y visibilidad: Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos; Mauricio Ossa, presidente de Odinsa; y Ricardo Sierra, presidente de Celsia.