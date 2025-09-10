Caninos potencialmente peligrosos: lo que dice la ley

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, rechazó la idea de buscar los cuerpos de los 11 ocupantes de una lancha destruida por el ejército estadounidense en el Caribe, como lo había sugerido el presidente Gustavo Petro.
Estos hechos son hasta el momento materia de investigación. Mientras tanto, tropas de la Sexta División del Ejército permanecen alerta.
La investigación se da por una presunta integración empresarial no informada, que habría dado a Caracol control sobre programación y publicidad del canal.
Inicialmente se había dicho que la víctima había aparecido embolsada, pero esa versión fue desmentida por fuentes de la zona.
El activista conservador Charlie Kirk, cercano de Donald Trump, recibió un disparo durante un evento universitario en Utah.
id