Caninos potencialmente peligrosos: lo que dice la ley

Trinidad y Tobago se negó a buscar los cuerpos de embarcación procedente de Venezuela que fue atacada por EE. UU. pese a reclamos de Petro

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, rechazó la idea de buscar los cuerpos de los 11 ocupantes de una lancha destruida por el ejército estadounidense en el Caribe, como lo había sugerido el presidente Gustavo Petro.