Canotaje ancestral en Puerto Girón: tradición, cultura y competencia en Urabá

En el marco de los Juegos Afro de Urabá, las aguas del Río León, en Puerto Girón, fueron testigo de la destreza y el talento de los deportistas locales. Apartadó se destacó en ambas categorías, reafirmando su compromiso con el deporte, la cultura y la identidad afrodescendiente.
En la Categoría Masculina, los ganadores fueron Didier Córdoba, de Vigía del Fuerte; Yimy Beytar, de Apartadó; y Roberto Murillo, de Carepa. Por su parte, en la Categoría Femenina, el podio quedó conformado por Angie Patricia Calvo y Mayerlis Rentería Calvo, ambas de Apartadó, y una representante de Vigía del Fuerte.