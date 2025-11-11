x

Cantante creado con inteligencia artificial lidera lista de éxitos country en EE. UU.

“Walk My Walk”, del misterioso artista Breaking Rust, alcanzó el primer lugar en descargas, según Billboard. Su voz y sus imágenes, generadas con IA, desatan debate sobre su autenticidad.

  • Breaking Rust encabeza el ranking country con una voz creada por IA. FOTO: redes sociales.
Agencia AFP
hace 11 minutos
bookmark

Un cantante que parece ser virtual, con una voz fue creada con inteligencia artificial (IA), se posicionó en lo más alto de uno de los rankings de canciones más populares en Estados Unidos... algo inédito.

Lea aquí: Nueva cadena viral sobre “IA de WhatsApp que lee chats y grupos” es falsa: Meta no puede ver sus mensajes

“Walk my Walk”, de Breaking Rust, un artista sin identidad conocida, es la canción de country más descargada, según datos publicados el lunes por la revista Billboard, especializada en música.

En redes sociales o en plataformas de streaming, ni Breaking Rust ni sus creadores dicen utilizar IA.

Conozca: “No pueden existir sin el esfuerzo humano”: Wikipedia le reclama a las empresas de Inteligencia Artificial

Pero el hecho de que la voz no esté asociada a ningún cantante y que las ilustraciones, fotos y videoclips hayan sido, a todas luces, creados mediante inteligencia artificial, ha llevado al sector a calificar a Breaking Rust como artista creado con IA.

Varios programas de identificación de música con IA utilizados por la AFP indicaron, con una probabilidad entre el 60% y el 90%, que “Walk My Walk” es efectivamente una canción generada por inteligencia artificial.

Los créditos del tema mencionan como autor a Aubierre Rivaldo Taylor, un nombre que solo aparece en internet vinculado al grupo Def Beats AI (defbeatsai), claramente identificado como un proyecto de IA.

Los creadores de la página de Instagram de Breaking Rust no respondieron de inmediato a una petición de comentario de la AFP.

