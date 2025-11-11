Cantante creado con inteligencia artificial lidera lista de éxitos country en EE. UU.

Un cantante que parece ser virtual, con una voz fue creada con inteligencia artificial (IA), se posicionó en lo más alto de uno de los rankings de canciones más populares en Estados Unidos... algo inédito. Lea aquí: Nueva cadena viral sobre “IA de WhatsApp que lee chats y grupos” es falsa: Meta no puede ver sus mensajes “Walk my Walk”, de Breaking Rust, un artista sin identidad conocida, es la canción de country más descargada, según datos publicados el lunes por la revista Billboard, especializada en música.

En redes sociales o en plataformas de streaming, ni Breaking Rust ni sus creadores dicen utilizar IA. Conozca: “No pueden existir sin el esfuerzo humano”: Wikipedia le reclama a las empresas de Inteligencia Artificial Pero el hecho de que la voz no esté asociada a ningún cantante y que las ilustraciones, fotos y videoclips hayan sido, a todas luces, creados mediante inteligencia artificial, ha llevado al sector a calificar a Breaking Rust como artista creado con IA. Varios programas de identificación de música con IA utilizados por la AFP indicaron, con una probabilidad entre el 60% y el 90%, que “Walk My Walk” es efectivamente una canción generada por inteligencia artificial.