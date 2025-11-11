Cantante creado con inteligencia artificial lidera lista de éxitos country en EE. UU.

Un cantante que parece ser virtual, con una voz fue creada con inteligencia artificial (IA), se posicionó en lo más alto de uno de los rankings de canciones más populares en Estados Unidos... algo inédito.
“Walk my Walk”, de Breaking Rust, un artista sin identidad conocida, es la canción de country más descargada, según datos publicados el lunes por la revista Billboard, especializada en música.