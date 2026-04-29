Cantante D4vd es acusado de asesinar y descuartizar a adolescente en Los Ángeles

El cantante D4vd habría acuchillado a una adolescente con quien mantuvo una relación sexual para silenciarla, y luego la habría descuartizado con una sierra, afirmó la Fiscalía de Los Ángeles en un documento que reveló nuevos detalles del caso este miércoles.
El talento emergente de 21 años, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke, es acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para ocultar la inadecuada relación que podría afectar su incipiente carrera.
Los restos mutilados de la joven fueron encontrados en estado de descomposición en el maletero de su Tesla en septiembre de 2025 en un estacionamiento en Hollywood.