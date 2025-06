Cantante de música popular fue condenado a 33 años de cárcel por homicidio: había compartido tarima con grandes artistas

Según los hermanos, después de la pelea todo fue confusión. “La gente gritaba ‘fueron ellos, fueron ellos’. Cuando el policía me dice: ‘fue que mató al taxista’, yo le digo: ‘pero ¿cómo así? ¡Si yo ni siquiera lo ataqué!’ Y él me dice: ‘está muerto’. Quedamos en shock”, agregó Jorge Andrés en el pódcast.

Los hermanos, en ese momento, solo repetían que el taxista los atacó con cuchillo y que de hecho se lo quitaron y con esa misma arma lo lesionaron mortalmente.

El cantante reiteró que no recordaba nada de lo sucedido pues perdió totalmente la conciencia. “Pierdo la lucidez completamente, cosa que nunca en la vida me había pasado... Yo nunca había perdido la conciencia, jamás. Y ese día me pasa eso”.

Ambos hermanos fueron capturados por la Policía y hasta el lunes siguiente les imputaron el cargo de homicidio. El proceso judicial se extendió por más de un año y, en medio del juicio, Luis Fernando reconoció ser el autor material del hecho. En plena pandemia fueron condenados a 33 años de prisión.

Jorge Andrés, el joven cantante que alcanzó a compartir escenario con artistas como Silvestre Dangond y Arelys Henao, lleva seis años recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.