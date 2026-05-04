Cierre de Spirit Airlines: Afectados han tenido que comprar doble tiquete, pagar hoteles y dormir en aeropuertos

La quiebra y cierre inmediato de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines desató un caos entre miles de pasajeros en América Latina y Estados Unidos.
En Colombia, las autoridades aeronáuticas calculan que al menos 10.000 viajeros resultaron afectados por la cancelación masiva de vuelos, mientras cientos de personas intentan regresar a sus destinos sin respuestas claras sobre reembolsos o reubicaciones.
La compañía anunció el pasado 2 de mayo el “cierre ordenado” de sus operaciones con efecto inmediato, luego del fracaso de las negociaciones para un rescate financiero en Estados Unidos.
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La decisión dejó suspendidos todos los vuelos y fuera de servicio los canales de atención al cliente.
En diálogo con Caracol Radio, Gustavo Moreno, secretario de Autoridad Aeronáutica encargado de la Aerocivil, explicó que las autoridades colombianas activaron un plan de contingencia para apoyar a los usuarios afectados.