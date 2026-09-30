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Caos vial en el norte del Valle de Aburrá: hay cierre parcial en Niquía por accidente de camión cisterna

El accidente, que también involucró a un taxi, ocurrió pasada la medianoche. Tres personas resultaron heridas y el conductor del taxi fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe. La vía permanece cerrada mientras se adelanta el proceso de limpieza.

  • Bomberos de Bello llegó cerca de la medianoche a atender la emergencia y aún se encuentran en labores de limpieza. Foto: cortesía.
    Bomberos de Bello llegó cerca de la medianoche a atender la emergencia y aún se encuentran en labores de limpieza. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 33 minutos
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Un camión cisterna que transportaba 11.000 galones de combustible volcó en la madrugada de este miércoles 30 de septiembre en la Glorieta de Niquía, en el municipio de Bello, sobre la Autopista Norte en sentido sur-norte, tras colisionar con un taxi.

El combustible se esparció sobre la calzada, lo que elevó el riesgo en uno de los puntos de conexión vial más transitados del norte del Valle de Aburrá.

Según información preliminar, varias personas que se movilizaban en el taxi lograron salir por una ventana del vehículo, mientras el conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por los organismos de emergencia.

Entérese: Dos jóvenes murieron en la Autopista Norte de Medellín tras ser arrollados por un “carro fantasma”; ya identificaron al vehículo fugado

En total, tres personas resultaron heridas: dos fueron valoradas y dadas de alta en el lugar, y el conductor del taxi fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.

En el lugar intervinieron el Cuerpo de Bomberos, dos ambulancias, una máquina extintora y 18 unidades de emergencia. La Secretaría de Movilidad también acudió para apoyar el control de la situación.

La movilidad está siendo restablecida de manera gradual. El sentido sur-norte ya opera con normalidad, aunque con precaución: el carril derecho permanece cerrado temporalmente por la presencia de residuos de combustible sobre la calzada.

Como medida adicional para completar las labores de limpieza, las autoridades cerrarán temporalmente la Diagonal 50A en sentido norte.

Se recomienda atender las indicaciones de los agentes de tránsito y tomar vías alternas mientras finalizan los trabajos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo está la movilidad actual en la Autopista Norte a la altura de Niquía?
El flujo vehicular en el sentido sur-norte se encuentra restablecido de manera gradual, pero con velocidad reducida. El carril derecho de la Autopista Norte permanece cerrado de forma preventiva mientras las cuadrillas finalizan la remoción de los residuos de combustible.
¿Cuáles son los cierres y desvíos viales programados por la emergencia?
Como medida de seguridad para aplicar material absorbente y lavar la calzada, las autoridades dispusieron el cierre temporal de la Diagonal 50A en sentido norte. Se aconseja a los conductores transitar con extrema precaución o tomar rutas alternas por el interior de Bello.
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