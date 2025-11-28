¿Qué encontraron en la habitación del capitán señalado de asesinar a su expareja en el Cantón Norte de Bogotá?

El hallazgo de dos armas adicionales en la habitación del capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, dentro de la Escuela de Infantería en el Cantón Norte de Bogotá, genera más preguntas que respuestas en medio de la investigación que avanza por su muerte y la de la subteniente María Camila Mora Mahecha.
El hecho confirmado por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, no solo amplió el panorama del caso, sino que también llevó a los investigadores a rastrear el origen y la legalidad de ese armamento que, según se ha podido establecer, no hacía parte de la dotación institucional.
“La primera verificación permitió efectivamente encontrar un arma en el vehículo, mientras que, en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras dos armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación”, explicó el general Cardozo, en diálogo con Noticias Caracol.