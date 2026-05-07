Capturaron al alcalde de Villa de Leyva Víctor Alfonso Gamboa, ¿de qué se le acusa?

En un operativo realizado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en la mañana de este jueves el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

La captura se llevó a cabo en el centro histórico del municipio, específicamente en las cercanías de la plaza central y frente al edificio administrativo y el Museo Acuña.

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Tras ser interceptado al salir de su vehículo, Gamboa fue notificado de la orden judicial en su contra y trasladado bajo custodia a la sede principal de la Fiscalía en Bogotá. El operativo generó gran conmoción e incertidumbre entre los habitantes y visitantes de la localidad.

La Fiscalía investiga al alcalde por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. También su captura podría estar relacionada con el delito de concusión.