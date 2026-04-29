EXCLUSIVO | Presunto terrorista buscado por el Ejército vivía hacía un año al frente de la Cuarta Brigada

La captura de uno de los presuntos terroristas más buscados de Antioquia y Cauca dejó al descubierto la vulnerabilidad a la cual están expuestas las guarniciones militares, pues el sospechoso vivía en un apartamento alquilado al frente de una importante base de la Fuerza Pública. Se trata de Juan Esteban Durango Pardo, alias el Flaco o “Choroto”, quien según la Inteligencia Militar es un importante miembro del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), pues fungía como enlace entre el frente 18, que delinque en el Norte de Antioquia, y el bloque Occidental Jacobo Arenas, que actúa en el suroccidente del país. Su detención fue presentada este martes por el Ejército, que en su reporte oficial omitió un detalle crucial: el supuesto criminal llevaba un año residiendo en la calle del frente del comando de la Séptima División y la Cuarta Brigada, en la comuna de Laureles, occidente de Medellín. Fuentes cercanas al caso le contaron a EL COLOMBIANO que el arresto se llevó a cabo el pasado 27 de abril en el conjunto residencial Parques del Estadio, donde Durango Pardo había rentado el apartamento N°821. Conozca: Cayó “Ariel”, el máximo jefe de las disidencias de las Farc en Antioquia

El lugar fue allanado por agentes del Grupo Investigativo contra las Organizaciones Criminales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, y por soldados del Gaula Militar Antioquia. Todos quedaron sorprendidos al ver que desde la ventana se obtenía una vista detallada de la guarnición del Ejército. La persecución contra “el Flaco” comenzó en 2025, cuando el Ministerio de Defensa confirmó que “Iván Mordisco” había logrado anexar a su estructura el frente 18, arrebatándoselo al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que lidera su enemigo Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”). A partir de ese momento, “Iván Mordisco” ordenó reforzar dicho frente con armas, dinero y combatientes enviados desde el departamento del Cauca. La coordinación de este proceso le fue encargada a “el Flaco”, de acuerdo con el expediente. Durango Pardo viajó a Medellín con la fachada de ser un minero con inversiones en Chocó y Cauca. Se movilizaba en una camioneta Toyota Prado TX modelo 2026, manteniendo un alto perfil para camuflarse entre los residentes de esa urbanización de estrato cinco.

Esta es la vista desde el apartamento que alquiló alias “el Flaco”, en el octavo piso, con una panorámica de la sede de la Séptima División del Ejército en Medellín. FOTO: CORTESÍA.

Según las fuentes cercanas al caso, en el apartamento se celebraban reuniones con los cabecillas que llegaban de Cauca. Uno de ellos fue Andrés Ruiz Ruiz, alias “Manteco” o “el Caucano”, un mando medio enviado enviado desde el suroccidente por “Iván Mordisco”, quien fue capturado posteriormente, en marzo de 2026 en Ituango. Durante su estancia en Medellín, “el Flaco” administraba las finanzas del frente 18, en particular las derivadas de la minería ilegal de oro; participaba en el reclutamiento de nuevos integrantes y la distribución de la hoja de coca, según el informe militar. Gracias a esa fachada de minero, movilizaba explosivos para ser acondicionados a los drones comerciales, y usarlos como armas contra la Fuerza Pública. Y desde su apartamento, estratégicamente ubicado, hacía también labores de Inteligencia para anticiparse a los movimientos de los militares. Su localización quedó expuesta el pasado 10 de marzo, cuando salió a la luz pública que las Fuerzas Militares atacaron el campamento madre del frente 18 en Ituango, matando a siete de sus integrantes. Entre los muertos estuvo su comandante, Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”). Entérese: Alerta de nuevo conflicto en Antioquia: alias Iván Mordisco se anexó el frente 18 de las Farc, que delinque en Ituango

Ese día, preso de la furia y del licor, “el Flaco” hizo varios tiros al aire desde un ventanal del apartamento. Los vecinos llamaron a la Policía y una patrulla le incautó una pistola de marca Jericho y calibre 9 milímetros. Para sorpresa de los policías, el arma contaba con un permiso especial de porte expedido por el Ejército, con vigencia hasta el año 2029. “Creemos que el tipo pagó $10 millones de pesos a un oficial corrupto para obtener ese salvoconducto”, comentó una de las fuentes entrevistadas. El día del allanamiento en la urbanización Parques del Estadio, le encontraron los dos proveedores de la pistola, un celular y $25 millones en efectivo. En la audiencia de control de garantías, que concluyó este martes, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito. Aunque Durango se declaró inocente, le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel. También le puede interesar: “Ramiro”, el consentido de la “paz total” que están capturando a pedacitos

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