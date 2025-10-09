x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cayó en Medellín alias el Flaco, presunto narcotraficante al que buscaban en Francia

Este hombre es requerido por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

  • Alias El Flaco, señalado de coordinar envío de drogas a Europa. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    Alias El Flaco, señalado de coordinar envío de drogas a Europa. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 minutos
bookmark

En una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Unidad GESIN UDIJ de Francia, el Servicio de Seguridad Interior de Francia en Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía, fue capturado en Medellín alias “El Flaco”.

“El Flaco” es requerido por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, relacionados con narcotráfico internacional.

Entérese: Otro golpe internacional: capturan en Medellín alias El Negro enlace de La Terraza con el narcotráfico Europeo

El detenido es presunto integrante de una organización narcotraficante transnacional con operaciones en Antioquia, vinculada mediante outsourcing al Grupo Delincuencial Organizado “La Terraza”.

Según las investigaciones, sería el encargado del envío de drogas desde Colombia hacia Francia, Alemania, Hamburgo y Ámsterdam, bajo modalidades sofisticadas para camuflar sustancias, impregnándolas en materiales y enviándolas por vía aérea mediante empresas de mensajería internacional.

“Este operativo refleja el trabajo entre entidades locales e internacionales para desmantelar redes criminales de alto impacto”, señalaron desde la Alcaldía de Medellín.

La organización ilegal a la que presuntamente pertenecía “El Flaco” habría generado ganancias cercanas a los $5.000 millones y es catalogada como una amenaza para la seguridad global.

De momento, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes y ampliar el alcance judicial del caso.

Narcos internacionales están en Medellín

Apenas hace un mes en Medellín fue detenido otro cabecilla de la banda delincuencial La Terraza cuyo accionar llegaría hasta Europa.

Según se informó, el hombre detenido fue Pablo Andrés Mena Restrepo, alias El Negro, quien es señalado de ser integrante del grupo delincuencial La Terraza y quien a su vez haría parte de una organización narcotraficante transnacional.

Mena Restrepo es investigado por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, toda vez que enviaba, por vía aérea, cargamentos de estupefacientes hacia varios países de Europa.

En las pesquisas judiciales también se estableció que Mena Restrepo al parecer también coordinaba la adquisición de insumos químicos para la producción de cocaína en un laboratorio ubicado en el municipio de Santo Domingo.

En la detención de alias El Negro no solo participó la Fiscalía colombiana y la Policía local, sino también el Servicio de Seguridad Interior de Francia.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida