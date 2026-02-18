x

Video: cayó alias Gafas, el temido reclutador de menores de las disidencias de Iván Mordisco

El hombre era integrante de las redes de apoyo de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central. Además, es señalado de homicidio agravado y tentativa de feminicidio. Así se dio su captura en Pereira.

    Alias Gafas fue detenido por la Policía en Pereira. FOTO: Cortesía Policía
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Instalado en una casa en Pereira, como cualquier ciudadano del común, estaba alias Gafas, el temido reclutador de menores de las disidencias de las Farc al que las autoridades le venían siguiendo la pista.

El disidente finalmente fue capturado este martes en la capital de Risaralda, según lo confirmado por el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón, quien indicó que ‘Gafas’ era integrante de las redes de apoyo de la estructura criminal Jaime Martínez del Estado Mayor Central, la cual opera en el suroccidente del país.

“Este criminal es señalado como responsable del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, a quienes instrumentalizaba para labores logísticas y de apoyo criminal”, explicó el general Rincón en su cuenta de X. El guerrillero era requerido por los delitos de homicidio agravado y tentativa de feminicidio.

‘Gafas’, quien es conocido con el mismo alias del otrora carcelero de la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, cuando estuvo secuestrada por las extintas Farc; tiene una trayectoria delictiva y criminal de más de tres años. Era hombre de confianza de alias Cachorro, un cabecilla con injerencia en Suárez, departamento del Cauca.

En un comunicado, el general Rincón destacó la captura de este hombre como “un golpe contundente contra las estructuras criminales que vulneran de manera sistemática la vida y derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Del mismo modo, aseguró de forma tajante que “el reclutamiento forzado es un crimen que no admite ninguna justificación”.

Y es que las cifras de reclutamiento de menores de edad en Colombia siguen siendo alarmantes. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, 257 niños y niñas fueron reclutados por los grupos armados en Colombia entre enero y diciembre de 2025.

Del total de casos reportados, el 62 % corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 38 % de los reclutados son niñas y adolescentes mujeres.

La Defensoría también indicó que, de los 257 menores reclutados en 2025, el 47,1 % engrosó las filas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Además, Cauca fue el departamento donde más se reportaron casos: 93 en total donde, precisamente, tiene injerencia la estructura Jaime Martínez, a la que ‘Gafas’ apoyaba.

