Cayó alias la Gorda, presunta reclutadora del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño: ofrecía sueldos de $1’500.00

Las autoridades capturaron a una mujer señalada de ser la presunta reclutadora de personas para el Clan del Golfo en distintas zonas del Bajo Cauca antioqueño. La operación la lideraron soldados del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, de la Décima Primera Brigada del Ejército, y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, en el corregimiento el Guáimaro, del municipio de Tarazá.

Le puede interesar: Capturaron al presunto agresor del niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte en Medellín; sería de banda criminal

De acuerdo con el reporte oficial de este caso, la mujer capturada es conocida con los alias de Julieth y la Gorda, quien es la presunta cabecilla financiera y reclutadora de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, de ese grupo armado ilegal. Por estos hechos, ella tenía un requerimiento judicial vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

Informes de inteligencia militar y policial permitieron establecer que la capturada tendría influencia con su presunto actuar delictivo en especial en los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia, áreas históricamente afectadas por la presencia del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).