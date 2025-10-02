Cayó en Medellín cabecilla de red de explotación sexual que habría mandado a 60 mujeres a Europa Oriental

Golpe a una de las redes más grandes de trata de personas más poderosas que delinquen en Medellín, Cali y Europa Oriental. Las autoridades capturaron en el apartamento 213 de un conjunto residencial de Medellín a alias Lukas, señalado cabecilla de la banda Raphax, una estructura de los balcanes que se encargaría de captar mujeres a través de las redes sociales, para luego explotarlas sexualmente en cuatro países del viejo continente.
Junto con esta detención, en la ciudad cayeron otras ocho personas que estarían vinculadas con este grupo criminal, mientras que en Pereira detuvieron a otras dos y en Cali a una más, dejando en evidencia una red de trata de personas presta para captar la mayor cantidad de mujeres posibles.