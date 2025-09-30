Capturaron en Perú a alias Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple feminicidio que conmocionó a Argentina

El gobierno argentino confirmó este martes 30 de septiembre la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, considerado el autor intelectual del triple feminicidio que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico en Argentina.



dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Más temprano, Bullrich había anunciado la captura de otro sospechoso, también en Perú, un joven identificado como Matías Ozorio. En total ya son nueve los detenidos por el caso. La semana pasada fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido el viernes 19 de septiembre, en un crimen que fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje “aleccionador” por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas. El triple feminicidio fue transmitido por redes sociales a 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto “aleccionador” por un presunto robo de droga. ‘Pequeño J’, de unos 20 años y de nacionalidad peruana, está considerado como el presunto autor intelectual del crimen y de operar una banda narco en el barrio Zavaleta, en el sur de Buenos Aires.

Momento en el que alias Pequeño J fue capturado por la Policía de Perú y la Interpol. FOTO: Cortesía Policía Nacional de Perú

Además, Valverde Victoriano, era uno de los más buscados a nivel internacional, según las autoridades. Mientras que Ozorio, de unos 23 años, sería su mano derecha, según medios locales argentinos, que citaron fuentes de la investigación. “‘Pequeño J’, ciudadano peruano, estaría vinculado a redes internacionales de narcotráfico y es señalado como presunto autor intelectual del hecho, mientras las autoridades coordinan su traslado a la justicia argentina”, concluyó la Policía de Perú.

Mientras la investigación avanza, las autoridades confirmaron que el caso del triple feminicidio seguirá abierto y bajo estricta reserva pública, en medio de la realización de otros operativos que buscan a más integrantes de la red delictiva.



