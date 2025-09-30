x

Capturaron en Perú a alias Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple feminicidio que conmocionó a Argentina

Alias Pequeño J, uno de los más buscados en Sudamérica, fue capturado en Perú. Es señalado como autor intelectual del triple feminicidio que sacudió a Argentina.

  • Tras un operativo conjunto entre autoridades peruanas y argentinas, capturaron a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, en Pucusana, Perú. FOTO: Tomada de redes sociales @PatoBullrich
  • Momento en el que alias Pequeño J fue capturado por la Policía de Perú y la Interpol. FOTO: Cortesía Policía Nacional de Perú
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El gobierno argentino confirmó este martes 30 de septiembre la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, considerado el autor intelectual del triple feminicidio que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico en Argentina.

Le puede interesar: Terremoto de magnitud 6.9 dejó por lo menos cinco muertos y graves daños estructurales en Filipinas

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana”, dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Más temprano, Bullrich había anunciado la captura de otro sospechoso, también en Perú, un joven identificado como Matías Ozorio. En total ya son nueve los detenidos por el caso.

La semana pasada fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido el viernes 19 de septiembre, en un crimen que fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje “aleccionador” por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas. El triple feminicidio fue transmitido por redes sociales a 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto “aleccionador” por un presunto robo de droga.

‘Pequeño J’, de unos 20 años y de nacionalidad peruana, está considerado como el presunto autor intelectual del crimen y de operar una banda narco en el barrio Zavaleta, en el sur de Buenos Aires.

Momento en el que alias Pequeño J fue capturado por la Policía de Perú y la Interpol. FOTO: Cortesía Policía Nacional de Perú
Además, Valverde Victoriano, era uno de los más buscados a nivel internacional, según las autoridades. Mientras que Ozorio, de unos 23 años, sería su mano derecha, según medios locales argentinos, que citaron fuentes de la investigación.

“‘Pequeño J’, ciudadano peruano, estaría vinculado a redes internacionales de narcotráfico y es señalado como presunto autor intelectual del hecho, mientras las autoridades coordinan su traslado a la justicia argentina”, concluyó la Policía de Perú.

Mientras la investigación avanza, las autoridades confirmaron que el caso del triple feminicidio seguirá abierto y bajo estricta reserva pública, en medio de la realización de otros operativos que buscan a más integrantes de la red delictiva.

También le puede interesar: Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EE. UU. y convertirla en una “nación más favorecida”

Preguntas de la nota:

¿Por qué es tan relevante la captura de alias Pequeño J?
Porque estaba entre los más buscados de Sudamérica y es señalado como autor intelectual de un feminicidio que expuso vínculos con el narcotráfico.
¿Dónde fue detenido alias Pequeño J?
En Pucusana, Perú, durante un operativo de la Policía Nacional y la Interpol, con apoyo de la Dirección Antidrogas.
¿Qué pasó con las víctimas del triple feminicidio en Argentina?
Las tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en un crimen transmitido en redes sociales, presuntamente como “castigo” por un conflicto narco.
Utilidad para la vida