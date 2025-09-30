Capturaron en Perú a alias Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple feminicidio que conmocionó a Argentina

El gobierno argentino confirmó este martes 30 de septiembre la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, considerado el autor intelectual del triple feminicidio que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico en Argentina.
“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana”, dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.