¿Quién es alias Sara, la presunta cabecilla de las disidencias de las Farc capturada en una casa en La Estrella?

La mujer tenía una orden judicial vigente como presunta responsable del delito de concierto para delinquir agravado. Fue capturada por soldados del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada.

    Alias Sara fue capturada en La Estrella, sería la compañera sentimental de alias Ramiro. FOTOS Cortesía Cuarta Brigada
El Colombiano
hace 27 minutos
bookmark

Hasta una vivienda en La Estrella, sur del Valle de Aburrá, llegaron soldados del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada del Ejército, en articulación con la Fiscalía, para capturar a una mujer que tenía una orden judicial vigente como presunta responsable del delito de concierto para delinquir agravado.

Las autoridades reportaron que se trata de alias Sara, quien es presunta cabecilla de comisión de la subestructura 18 de las disidencias de las extintas Farc. La mujer, al parecer, es la compañera sentimental de alias Ramiro, el cabecilla principal de esta subestructura y por quien la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $200 millones de pesos a cambio de información que permita su captura.

El reporte de la Cuarta Brigada da cuenta de que “Sara”, presuntamente, llevaba ocho años en la mencionada organización criminal y estaría vinculada a labores de inteligencia que, al parecer, tenía a cargo para adelantar confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo en zonas rurales del municipio de Ituango, Norte antioqueño, señaló el coronel Luis Fernando Barba Saldaña, comandante encargado de la Cuarta Brigada.

La mujer también estaría involucrada en el cobro de extorsiones a la concesión vial encargada de la construcción de la vía que conectará el corregimiento de El Aro, Ituango, con el vecino Puerto Valdivia, zona en la cual las disidencias de las extintas Farc instalaron hace poco unos artefactos explosivos para afectar a la población civil y a los activos estratégicos de la región.

Alias Sara había sido dejada en libertad tras ser capturada en julio de 2024, mientras se movilizaba en una caravana de la UNP en la vereda Porcesito, corregimiento de Porce, municipio de Santo Domingo, sector de Puente Gabino. La nueva captura en su contra se da luego de que integrantes de los frentes 18 y 36 de las mencionadas disidencias aportaran información en la colaboración que hacen con la justicia en este momento.

La mujer habría resultado herida en el último combate militar con tropas del Gaula Valle de Aburrá, en zona rural de Ituango, por lo cual, tras la reciente captura, fue enviada a Medellín para que tenga una valoración médica.

Justamente, hace unos dos meses, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón informó que en la lucha contra las acciones criminales en municipios del Norte del departamento, como San Andrés de Cuerquia, Ituango, Toledo y San José de la Montaña, se activaron recompensas en contra de los presuntos líderes de las subestructuras 18 y 36 de las disidencias de las extintas Farc.

Por alias Ramiro, el supuesto compañero sentimental de “Sara”, y alias Macho Viejo, ambos del frente 18, se ofrecieron montos de hasta 200 y 100 millones de pesos, respectivamente. Por alias Primo Gay, del frente 36, se ofrecen hasta 100 millones de pesos.

Alias Ramiro, al igual que “Sara”, había sido capturado a mediados del año pasado, dijo entonces el gobernador, quien agregó que “desde esa época es cuando hemos tenido un incremento inusitado en homicidios” en esas zonas.


