Golpe a “Los Cerrajeros”: cae banda señalada infiltrar y robar hasta $9.000 millones en conjuntos de El Poblado

En una redada realizada en Medellín, Bogotá y Cali, las autoridades desarticularon una presunta banda señalada de urdir una sofisticada red para robar apartamentos.
Según informó la Policía, el operativo para desbaratar esa organización comenzó desde hace más de diez meses, cuando agentes de la Seccional de Investigación Criminal emprendieron una investigación para esclarecer una oleada de robos perpetrados en apartamentos de El Poblado, en Medellín, y otros municipios como Envigado, Sabaneta y Guarne.
En medio de esas pesquisas, los uniformados analizaron por lo menos 22 escenas del crimen y comenzaron a recopilar pruebas y perfilar la forma en la que se cometían los robos, empezando a encontrar patrones.